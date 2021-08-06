Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

ntv.com.tr - DHA 06.08.2021 - 14:26 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 14:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) haftasonu için yağış uyarısında bulundu.
Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul’un doğusu ve Bursa’nın doğusu) ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:
"Yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
🔊Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 6, 2021
Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz’de Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! pic.twitter.com/67KtHMhZMn
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi, gece saatlerinden sonra ise doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 35°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 40°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey ve kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde rüzgarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat)esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 37°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de öğleden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 38°C
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 37°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 36°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 35°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 40°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 33°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 38°C
Parçalı bulutlu
RİZE 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 32°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 37°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 40°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 41°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP , 38°C
Parçalı bulutlu
KİLİS 39°C
Parçalı bulutlu
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