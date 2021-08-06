Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yayımlanan uyarıya göre yağışların cumartesi sabah 04.00'ten pazar sabahına kadar devam etmesi bekleniyor.

ntv.com.tr - DHA 06.08.2021 - 14:26 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 14:33

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) haftasonu için yağış uyarısında bulundu. 

Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul’un doğusu ve Bursa’nın doğusu) ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

"Yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi, gece saatlerinden sonra ise doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 35°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL  37°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 40°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey ve kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde rüzgarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat)esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR  36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR  38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 37°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de öğleden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA  37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 38°C

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR  39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY  34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA  37°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR  37°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ  35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA  36°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 35°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 40°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP  31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK  33°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 38°C

Parçalı bulutlu

RİZE  31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN  32°C

Parçalı bulutlu

TRABZON  30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 37°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM  32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN  27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 40°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 41°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP , 38°C

Parçalı bulutlu

KİLİS  39°C

Parçalı bulutlu

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