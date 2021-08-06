Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) haftasonu için yağış uyarısında bulundu.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul’un doğusu ve Bursa’nın doğusu) ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

"Yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

🔊Meteorolojik Uyarı

Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz’de Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! pic.twitter.com/67KtHMhZMn — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 6, 2021

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi, gece saatlerinden sonra ise doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 35°C



Parçalı bulutlu



EDİRNE 34°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 37°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 40°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE



Az bulutlu ve açık, kuzey ve kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde rüzgarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat)esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 36°C



Az bulutlu ve açık



İZMİR 38°C



Az bulutlu ve açık



KÜTAHYA 37°C



Parçalı bulutlu



MUĞLA 38°C



Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de öğleden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.



ADANA 37°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 38°C



Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BURDUR 39°C



Az bulutlu ve açık



HATAY 34°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 37°C



Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR 37°C



Parçalı ve az bulutlu



KAYSERİ 35°C



Parçalı ve az bulutlu



KONYA 36°C



Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 35°C



Parçalı bulutlu



DÜZCE 40°C



Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP 31°C



Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 33°C



Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 38°C



Parçalı bulutlu



RİZE 31°C



Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 32°C



Parçalı bulutlu



TRABZON 30°C



Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ 37°C



Parçalı bulutlu



ERZURUM 32°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 32°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 27°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN 40°C



Parçalı ve az bulutlu



DİYARBAKIR 41°C



Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP , 38°C



Parçalı bulutlu



KİLİS 39°C



Parçalı bulutlu

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