Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı

MGM'den Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca Meteoroloji'nin haftalık takvimlerine göre önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul ve çevresinde sulu karın etkili olması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 16:31

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
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, için "sarı" koduyla kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM'den yapılan uyarıya göre bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova ve İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, ve Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, "Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

MGM'nin internet sitesinde yer alan aylık ve haftalık tahminlere göre ise 20 Aralık pazartesi gününden itibaren İstanbul ve birçok ilde olan kuvvetli yağışların karla karışık olarak görülmesi bekleniyor.

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