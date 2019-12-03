Meteoroloji'den İstanbul için yağış ve soğuk hava uyarısı

İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli poyrazla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş olacak. Sıcaklığın 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

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İstanbul ve çevresi, bu akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan duyuruya göre, bu akşam ve yarın havanın çok bulutlu ve yağmurlu olması beklenen İstanbul'da, kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklığın hissedilir şekilde azalarak 10 derecenin altına düşeceği öngörülüyor.

Kentte, perşembe ve cuma günleri yağış beklenmezken, soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

TRAKYA, KOCAELİ VE SAKARYA'DA KAR 

Bölge genelinde bu akşam yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, gece ve yarın, Trakya, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ile yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra bölgeyi terk edeceği öngörülüyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Ayrıca, hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Rüzgarın, yarın bölgede kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenirken, yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte perşembe ve cuma günü Trakya kesimi ile bölgenin doğusunda yüksek kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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