Meteroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Merkezi'nden yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların il genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olara kuvvetli olacağının tahmin edildiği açıkladı. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA SICAKLIKLARI 1 İLA 3 DERECE AZALACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak.



Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede, yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



ANKARA

Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar etkili olabileceği bildirildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Ankara olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.



Analiz ve Tahminler Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre bugün Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olunması istendi.

DOĞA ANADOLU



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 29, Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Ağrı ve Kars'ta 22, Ardahan'da 21 ve Erzurum'da 20 derece olacak.



ANTALYA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiği bildirildi.



Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.