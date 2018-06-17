Meteroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Merkezi'nden yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre İstanbul'da sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların il genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olara kuvvetli olacağının tahmin edildiği açıkladı. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA SICAKLIKLARI 1 İLA 3 DERECE AZALACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak.



Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede, yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.