Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı

Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoloroji Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Uyarıda, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yağışın etkisini artırarak saat 16.00'ya kadar sürmesi bekleniyor.