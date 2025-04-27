Meteorolojiden İstanbul'a uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara Bölgesi'nin doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA'DA RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK



Marmara'da bugün kuvvetli rüzgar beklentisi var. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara'da kuzeyli yönden esecek rüzgar sıcaklığın daha düşük hissedilmesine neden olacak. KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında da bulundu. Yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

27 Nisan Hava Durumu

İL İL HAVA DURUMU



BALIKESİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu



EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan Hava Durumu

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan Hava Durumu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28 Nisan Hava Durumu