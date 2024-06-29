Meteoroloji'den İzmir için fırtına uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü, kent genelinde 29 Haziran, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği uyarısında bulundu.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğini de bildirdi. Ayrıca, yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

