Meteoroloji'den İzmir için sağanak uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi.

Açıklamada, "Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yağışın yarın gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.