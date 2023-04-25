Meteoroloji'den İzmir için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Uyarıda, bölgedekilerden olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji'den İzmir için sağanak uyarısı

2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi.

Açıklamada, "Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yağışın yarın gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek

2 güne dikkat! Yağışlı hava devam edecek, sıcaklıklar düşecek

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...