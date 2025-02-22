Meteoroloji'den "kar sağanağı" uyarısı: 4 ilde etkili olacak

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde pazar sabah saatlerinden itibaren kar sağanaklarının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den "kar sağanağı" uyarısı: 4 ilde etkili olacak

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu 'de yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere kar sağanaklarının etkili olması bekleniyor.

Kar sağanaklarının Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'da etkisini kaybetmesi, doğu kesimlerdeyse salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Vatandaşların, nedeniyle oluşabilecek buzlanma, çığ riski, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

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