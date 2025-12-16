Meteoroloji'den kar uyarısı. Hangi iller etkilenecek?
16.12.2025 06:21
Son Güncelleme: 16.12.2025 06:26
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji 23 il için kar uyarısı yaptı. Kar yağışı, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda görülecek.
Yeni hafta, yeni bir soğuk hava dalgası ile başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Karabük ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Elazığ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.
Hava sıcaklığı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
SİNOP 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
BATMAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu