Meteoroloji'den kar uyarısı. Hangi iller etkilenecek?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SİNOP 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı