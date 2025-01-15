Meteorolojiden kar yağışı uyarısı: Çok kuvvetli geliyor, 20 santimetreyi geçecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu. Uyarıda 20 santimetre üzeri kar yağışı beklenildiğinin de altı çizildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Trabzon'un doğusu, Rize çevresi ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış, 700 metre rakım üzeri kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor.
Vatandaşların, ulaşımda aksama, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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