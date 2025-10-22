Meteoroloji'den kısa süreli sağanak yağış uyarısı

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğleden sonra sağanak yağış etkili olurken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yağışın 3 saat boyunca etkili olacağının tahmin edildiğini belirtti.



Konu ile ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmeler, meteoroloji uyduları ve meteoroloji radarı verilerine göre önümüzdeki 3 saat süresince Aydın çevrelerinde Efeler, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Yenipazar, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı konularında dikkatli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.