Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Bugün Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji bölgede yaşayan vatandaşları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı uyardı.



HAKKARİ'DE EGİTİME BİR GÜN ARA



Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olacağı belirtilerek, "Gece saatlerinde başlayan ve çatı uçmalarına neden olan şiddetli rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için turuncu uyarı yapıldı.

Yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgazdan kaynaklı zehirlenmeler, çığ ve çamur şeklinde yağış riskleri göz önünde bulundurularak bazı tedbirler alındı." ifadeleri kullanıldı.



Bu kapsamda il merkezi, Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi.

FIRTINADA 3 KİŞİ YARALANDI



Hakkari Valiliği, il genelinde etkili olan fırtına sonrası 3 kişinin yaralandığını açıkladı.



Hakkari genelinde şiddetli fırtına etkili oldu. Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve araçlar hasar gördü. Hakkari Valiliği, şiddetli fırtınada 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde çarşamba günü başlayan olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle, ilk tespitlere göre 69 çatı uçması olayları meydana gelmiştir. Üç vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Olumsuz hava şartlarının perşembe günü gece saatlerine kadar devam edeceği Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılmış; ilimize yönelik tehlike durumu Turuncu Kod olarak tanımlanmıştır" denildi.



KONYA'DA 10 SANTİM KAR



Öte yandan Konya'da kent merkezi ile ilçelerde kar devam ediyor. Gece saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren kar, yüksek kesimlerde 10 santimetre kalınlığa ulaştı.



Beyşehir, Derebucak, Derbent, Bozkır, Çumra, Seydişehir, Sarayönü, Kadınhanı ve Altınekin'de de kar etkili oluyor.



İl genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yol bulunmuyor.



