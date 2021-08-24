Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Yarın Doğu Karadeniz ve Marmara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli yağışın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de kaydedildi.