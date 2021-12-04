Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM, Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklenen yağışlara karşı sel ve su baskını uyarısı yaptı. Vatandaşlara tedbirli olmaları hatırlatıldı.

Ayrıca Marmara ile Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenen kuvvetli rüzgar için de yaşanabilecek olumsuzluklara uyarıda bulunuldu.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



EDİRNE 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KOCAELİ 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı ve Güney Ege'de kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



İZMİR 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.



AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 20°C



Parçalı bulutlu



ANTALYA 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 16°C



Parçalı bulutlu



ISPARTA 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KONYA 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SİVAS 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DÜZCE 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KASTAMONU 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı



ZONGULDAK 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



RİZE 19°C



Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



TRABZON 19°C



Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 0°C



Parçalı ve az bulutlu



KARS 3°C



Parçalı ve az bulutlu



MALATYA 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu



VAN 9°C



Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 12°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP 11°C



Parçalı ve az bulutlu



SİİRT 13°C



Az bulutlu



ŞANLIURFA 15°C

Parçalı ve az bulutlu

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