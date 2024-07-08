Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

08 Temmuz 2024 pazartesi günü için yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.07.2024 pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş illerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.