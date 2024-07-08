Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Bingöl ve Muş illeri için gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

08 Temmuz 2024 pazartesi günü için yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.07.2024 pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş illerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden , su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'deki Türk toplumu ile buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'deki Türk toplumu ile buluştu

Pendik'te otomobil alev alev yandı

Pendik'te otomobil alev alev yandı

Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü

Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü

Eşiyle sorun yaşayan adam, TEM'te arabaların önüne atladı

Eşiyle sorun yaşayan adam, TEM'te arabaların önüne atladı

İzmir'de dehşet: Kız arkadaşıyla görüşen kişiyi öldürüp, cesedin başında polisi bekledi

İzmir'de dehşet: Kız arkadaşıyla görüşen kişiyi öldürüp, cesedin başında polisi bekledi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...