Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

8 NİSAN CUMARTESİ METEOROLOJİ UYARILARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 6°C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı



İSTANBUL 7°C, 15°C



Parçalı bulutlu



KIRKLARELİ 4°C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu



KOCAELİ 6°C, 17°C



Parçalı bulutlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLİ 6°C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR 10°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu



MUĞLA 4°C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 10°C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA 10°C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu



HATAY 9°C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu



K.MARAŞ 5°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 2°C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu



KONYA 2°C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı



YOZGAT 1°C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Bolu Hariç) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 0°C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu



DÜZCE 4°C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



KASTAMONU 4°C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



ZONGULDAK 6°C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğu ilçeleri ile Artvin kıyılarının kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 7°C, 16°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SAMSUN 8°C, 13°C



Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



TOKAT 6°C, 14°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TRABZON 8°C, 11°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



ELAZIĞ 3°C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



ERZURUM 0°C, 7°C



Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



IĞDIR 10°C, 19°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



MALATYA 3°C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır ve Batmanın kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 7°C, 18°C



Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



GAZİANTEP 6°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu



SİİRT 9°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



ŞANLIURFA 8°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu.