Meteoroloji’den Marmara için 'toz taşınımı' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğini duyurdu.

Haberler - DHA 16.04.2022 - 13:51

Meteoroloji’den Marmara için 'toz taşınımı' uyarısı

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Yarın Bölgesi'nde etkili olmak üzere Afrika üzerinden toz taşınımı bekleniyor.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında; yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara Bölgesi’nde toz taşınımının beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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