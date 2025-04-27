Meteorolojiden Marmara'da sarı kodlu uyarı: Yarın öğle saatlerine dikkat!

Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor. Öğle saatlerinde başlayıp, salı günü gece saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye sarı kodlu uyarı yapıldı. Rüzgar İstanbul'da da sert esecek. Kuzeydoğu yönlü rüzgar, havayı daha serin hissettirecek.

Meteorolojiden Marmara'da sarı kodlu uyarı: Yarın öğle saatlerine dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara Bölgesi'nin doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden Marmara'da sarı kodlu uyarı: Yarın öğle saatlerine dikkat! - 1

MARMARA'DA SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Beklenen fırtına nedeniyle Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

İSTANBUL'DA POYRAZ ETKİSİ

Marmara'da bugün kuvvetli rüzgar beklentisi var. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul'da kuzeyli yönden esecek rüzgar sıcaklığın daha düşük hissedilmesine neden olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında da bulundu.

Yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden Marmara'da sarı kodlu uyarı: Yarın öğle saatlerine dikkat! - 2 27 Nisan Hava Durumu

İL İL

BALIKESİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden Marmara'da sarı kodlu uyarı: Yarın öğle saatlerine dikkat! - 3 27 Nisan Hava Durumu

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden Marmara'da sarı kodlu uyarı: Yarın öğle saatlerine dikkat! - 4 27 Nisan Hava Durumu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden Marmara'da sarı kodlu uyarı: Yarın öğle saatlerine dikkat! - 5 28 Nisan Hava Durumu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADIYAMAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

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