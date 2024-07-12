Meteoroloji'den Muğla için uyarı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Muğla'nın kuzey ilçelerinde yağış uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşmesi beklenen kısa süreli ve yerel yağışların kuvvetli olacağı belirtilerek vatandaşların duyarlı ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji'den Muğla için uyarı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

’den yapılan açıklamada” Meteoroloji Radarından alınan son bilgilere göre Muğla'nın kuzey ilçelerinde önümüzdeki saatlerde görülecek olan sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir ”ifadeleri kullanıldı.

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