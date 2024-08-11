Meteoroloji'den Ordu için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sarı uyarıda, Ordu’da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den Ordu için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, 11 Ağustos öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, aynı günün akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

Aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, “Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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