Meteoroloji'den Perşembe ve Cuma günü uyarısı! Gölgesi bile sıcaktan bunaltıyor

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar zor anların yaşanmasına sebep olabiliyor. Zonguldak'ta sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkması ve nemin de artmasıyla birlikte vatandaşlar gölgede serinlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak ve çevresi için önemli bir uyarı yayımladı. Bugünden itibaren Perşembe ve Cuma günlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Perşembe ve Cuma günü uyarısı! Gölgesi bile sıcaktan bunaltıyor

Zonguldak Valiliği ise kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların saat 11 ila 16 arasında sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Genel Müdürlüğü, Zonguldak ve çevresi için önemli bir uyarı yayımladı.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

11 Haziran Salı gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının önemli ölçüde artması beklenirken, bugünden itibaren Perşembe ve Cuma günlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bu günlerde, vatandaşları 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların bu saatlerde açık alanda bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

HAVA SICAKLIĞI 30 DERECEYE ULAŞTI

Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar ulaştığı Zonguldak'ta nem oranının yüzde 85'lere kadar çıkması bekleniyor.

Gölgesi bile sıcaktan bunaltan şehirde vatandaşlar ağaç altlarında ve kafelerde serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise denize girerek serinledi. Deniz suyu sıcaklıkları da 23 dereceye kadar yükseldi.

Uzmanlar kavurucu sıcaklarda dışarı çıkılmaması gerektiğini ve güneşin tepede olduğu öğle saatlerinde dışarıda da güneşten korumanın önemini vurguladı.

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