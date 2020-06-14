Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bölgede hava, parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.



Sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde zamanla kuvvetli esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Ağrı'da 7, Kars'ta 9, Erzurum'da 10, Erzincan'da 11, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 32, Erzincan'da 27, Kars'ta 26, Ardahan ve Ağrı'da 25, Erzurum'da 21 derece olması öngörülüyor.



Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

