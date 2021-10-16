Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

🗓16 Ekim 2021 (Cumartesi)

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/KOzZxd0vXH — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 16, 2021

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANAKKALE 20°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KOCAELİ 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



A.KARAHİSAR 20°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



AYDIN 23°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR 22°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA 21°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 29°C



Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 25°C



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 27°C



Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA 19°C



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 26°C



Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı



ÇANKIRI 25°C



Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 22°C



Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı



KONYA 22°C



Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 20°C



Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 23°C



Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU 23°C



Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 23°C



Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 29°C



Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN 25°C



Parçalı ve az bulutlu



TOKAT 28°C



Parçalı ve az bulutlu



TRABZON, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 23°C



Parçalı ve az bulutlu



KARS 20°C



Parçalı ve az bulutlu



MALATYA 26°C



Parçalı ve az bulutlu



VAN 23°C



Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 32°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 28°C



Az bulutlu ve açık



SİİRT 30°C



Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 31°C



Az bulutlu ve açık

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