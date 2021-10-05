Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KAR DA VAR

Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Samsun’un batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

