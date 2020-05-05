Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurtta sağanak ve yer

yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmadan mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde

güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



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