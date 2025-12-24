Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı. Hangi bölgeler etkilenecek?

24.12.2025 04:50

Başta Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları olmak üzere birçok bölge için sağanak yağış alarmı verildi. İstanbul, İzmir ve Antalya yağış beklenen iller arasında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Amasya, Tokat, Kastamonu, Karabük, Sinop, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

 

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

 

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ilçelerinin bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

BURSA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ÇANAKKALE 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

İSTANBUL 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

 

KIRKLARELİ 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

A.KARAHİSAR 2°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam (Salı) saatlerinde aralıklı yağmurlu

 

DENİZLİ 5°C, 15°C

Çok bulutlu

 

İZMİR 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kıyı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

 

MUĞLA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

ADANA 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ANTALYA 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

 

HATAY 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ISPARTA 4°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

ANKARA 2°C, 8°C

Çok bulutlu

 

ESKİŞEHİR 1°C, 6°C

Çok bulutlu

 

KAYSERİ -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

KONYA 2°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

 

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

BOLU 0°C, 9°C

Çok bulutlu

 

DÜZCE 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

SİNOP 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

 

ZONGULDAK 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

AMASYA 4°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

RİZE 7°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

SAMSUN 10°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

TRABZON 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin aralık karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

ERZURUM -7°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

KARS -12°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

MALATYA -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

VAN -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

BATMAN 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

 

DİYARBAKIR -2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

 

GAZİANTEP 2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

 

MARDİN 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu