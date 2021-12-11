Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de etkili olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, bu geceden itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu.Açıklamada, bu gece saatlerinde Trakya’da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde etkili olacağı belirtildi.Zamanla Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul), Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri) ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir’in kuzey ilçeleri ile Çanakkale’nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.OKUL BAHÇESİNDE YOL KESİP ÖĞRENCİYE SALDIRDI