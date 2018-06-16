Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak.



Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede, yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



DOĞA ANADOLU



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 29, Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Ağrı ve Kars'ta 22, Ardahan'da 21 ve Erzurum'da 20 derece olacak.



ANTALYA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiği bildirildi.



Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.