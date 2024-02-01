Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR -4°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 5°C, 16°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu



HATAY 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu



MERSİN 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR -4°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA -4°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu



SİVAS -8°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BOLU -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP 5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



RİZE 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı



TOKAT -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON 4°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AĞRI -22°C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM -19°C, -6°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN -9°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



DİYARBAKIR -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



MARDİN 0°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu.

