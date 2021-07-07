Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (7 Temmuz 2021 bugün hava nasıl olacak?)

Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.



Çanakkale hariç Marmara Bölgesi'nde, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor

BİR UYARI DA BATI KARADENİZ'E

Öte yandan, Meteoroloji Sinop hariç Batı Karadeniz için de kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.



Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği ve rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden, öğleden sonra Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.



Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

🗓7 Temmuz 2021 (Çarşamba)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/uCaY4ffe4d — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 7, 2021

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu 35

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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