Meteorolojiden sarı kodlu yağış uyarısı
21.12.2025 05:29
NTV - Haber Merkezi
Bu gece batı illerinde başlayan yağış, yeni haftada iç kesimlerde de etkisini gösterecek. Muğla ve Antalya çevrelerini sarı kodla uyaran Meteoroloji'nin verilerine göre pazartesiden itibaren Kütahya, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat'ta kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün batı illerinde görülecek sağanak yağış, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak.
Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısında yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu sis etkili olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken MGM, sarı kod yayınladığı Muğla ve Antalya çevrelerini sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı uyardı.
Pazartesiden itibaren yeni haftada sıcaklıkların özellikle gece saatlerinde 0 derece ve altına düşeceği Kütahya, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat çevrelerinde ise kar - karla karışık yağmur bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 9 derece.
- İstanbul 13 derece.
- Denizli 12 derece.
- İzmir 17 derece.
- Adana 17 derece.
- Ankara 8 derece.
- Samsun 14 derece.
- Erzurum 5 derece.
- Malatya 9 derece.
- Diyarbakır 12 derece.
- Gaziantep 12 derece.
Yağışlar yarından itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.