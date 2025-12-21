Meteorolojiden sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün batı illerinde görülecek sağanak yağış, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak.

Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısında yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu sis etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken MGM, sarı kod yayınladığı Muğla ve Antalya çevrelerini sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı uyardı.

Pazartesiden itibaren yeni haftada sıcaklıkların özellikle gece saatlerinde 0 derece ve altına düşeceği Kütahya, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat çevrelerinde ise kar - karla karışık yağmur bekleniyor.