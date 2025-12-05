Meteorolojiden sel, dolu, hortum uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçeleri ve Antalya ve Muğla çevrelerinde çok şiddetli olması bekleniyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM Antalya, Aydın, Burdur, Isparta ve İzmir'e sarı, Muğla'ya ise turuncu kodla fırtına, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum uyarısı yaptı.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis bekleniyor.

Hafta sonu ise yağışlar yurt geneline yayılacak. Özellikle Akdeniz'de şiddetli yağış görülecek. Doğu Anadolu'da ise kar yağışı etkili olacak.