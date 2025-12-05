Meteorolojiden sel, dolu, hortum uyarısı
05.12.2025 07:30
NTV - Haber Merkezi
Yurdun batı, güney ve iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, Ege ve Akdeniz'e sarı ve turuncu kodla çok şiddetli sağanak, fırtına, sel, yıldırım, dolu yağışı ve hortum uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçeleri ve Antalya ve Muğla çevrelerinde çok şiddetli olması bekleniyor.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
MGM Antalya, Aydın, Burdur, Isparta ve İzmir'e sarı, Muğla'ya ise turuncu kodla fırtına, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum uyarısı yaptı.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis bekleniyor.
Hafta sonu ise yağışlar yurt geneline yayılacak. Özellikle Akdeniz'de şiddetli yağış görülecek. Doğu Anadolu'da ise kar yağışı etkili olacak.
Yurdun güney ve batı kesimlerinde çok şiddetli sağanak ve fırtına bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 17 derece.
- İstanbul 19 derece.
- Denizli 14 derece.
- İzmir 18 derece.
- Adana 23 derece.
- Ankara 14 derece.
- Samsun 18 derece.
- Malatya 7 derece.
- Erzurum 7 derece.
- Diyarbakır 14 derece.
- Gaziantep 16 derece.