Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: 47 derece bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, 27 Temmuz 2025 Cuma günü Eskişehir genelinde havanın açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilirken, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği kaydedildi.



SARICAKAYA'DA 47 DERECE BEKLENİYOR



İl ve ilçe bazında açıklanan tahminlere göre, en yüksek sıcaklığın 47 dereceyle Sarıcakaya'da, en düşük sıcaklığın ise 34 dereceyle Mihalıççık'ta ölçülmesi bekleniyor.



Meteoroloji yetkilileri, aşırı sıcak havalar nedeniyle vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, açık alanda çalışanların, yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunan bireylerin sıcak çarpmasına karşı risk altında oldukları hatırlatılarak gerekli tedbirlerin alınması istendi.