Meteoroloji'den "sis basacak" uyarısı

03.12.2025 04:47

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Meteoroloji Akdeniz hariç tüm bölgelerde sabah saatlerinde pus ve sis uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

 

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

 

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

 

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

 

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

 

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu


MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

 

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

 

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu

 

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

 

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu

 

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

 

NEVŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu


DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu


SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

 

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

 

RİZE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

 

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

 

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

 

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

 

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı bulutlu

 

KARS °C, 7°C

Parçalı bulutlu

 

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

 

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

 

BATMAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

 

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

 

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

 

MARDİN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

