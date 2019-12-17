Meteoroloji'den sis uyarısı

Meteoroloji verilerine göre; Türkiye üzerinde etkili olan yüksek basınç nedeniyle paza gününe kadar sis etkili olacak.

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Hafta boyunca yurdun büyük bir bölümünde sis etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle çarşamba, perşembe ve cuma günleri İç ve Doğu Anadolu ile Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis görülecek.

Vatandaşların ve yetkililerin, görüş mesafesindeki azalma sebebiyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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