Meteorolojiden sis ve pus uyarısı

10.12.2025 04:23

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Meteoroloji Doğu Karadeniz'in kıyı bölgelerinde şiddetli yağış, Doğu Anadolu'da buzlanma ve don, güney Ege kıyılarında fırtına uyarısı yaptı. Ülke genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Yalova, Mersin, Karaman, Aksaray, Kastamonu, Tokat, Gümüşhane, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğusu, İstanbul'un Anadolu yakasının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Genellikle yağmur ve sağanak, Mersin çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

 

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.


Rüzgarın güney Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

 

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Yalova çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

BURSA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ÇANAKKALE 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

İSTANBUL 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu

 

KIRKLARELİ 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

 

A.KARAHİSAR 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

DENİZLİ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

İZMİR 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

MANİSA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin çevreleri ile Antalya'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


ADANA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ANTALYA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


HATAY 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ISPARTA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman ve Aksaray çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


ANKARA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ESKİŞEHİR 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

KAYSERİ 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

KONYA 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

BOLU 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

DÜZCE 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

SİNOP 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

 

ZONGULDAK 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


AMASYA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

RİZE 12°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


SAMSUN 12°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


TRABZON 13°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

 

ERZURUM -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

KARS -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

MALATYA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

VAN 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

BATMAN 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

DİYARBAKIR 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

 

GAZİANTEP 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

SİİRT 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı