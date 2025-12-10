Meteorolojiden sis ve pus uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



AMASYA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 12°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 12°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TRABZON 13°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı