Meteorolojiden sis ve pus uyarısı
10.12.2025 04:23
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji Doğu Karadeniz'in kıyı bölgelerinde şiddetli yağış, Doğu Anadolu'da buzlanma ve don, güney Ege kıyılarında fırtına uyarısı yaptı. Ülke genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Yalova, Mersin, Karaman, Aksaray, Kastamonu, Tokat, Gümüşhane, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğusu, İstanbul'un Anadolu yakasının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Mersin çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın güney Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Yalova çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu
KIRKLARELİ 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Mersin çevreleri ile Antalya'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman ve Aksaray çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 12°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 12°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı