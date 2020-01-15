Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İstanbul'a asit yağmuru yağacak mı? (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre kıyı kesimlerde açık ve rüzgarsız bir hava beklenirken yarın Ege ve Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli poyraz bekleniyor. Trabzon ve Rize'de ise yerel yağışlar bekleniyor. İstanbul bugün sisli bir havaya uyandı. Yarın başlaması beklenen yağışların bölgede asit şeklinde olacağı tartışması da gündemde yer tutuyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul 10 günlük hava durumu hakkında merak edilenler...

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Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Meteoroloji yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

﻿Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL'A ASİTLİ YAĞMUR YAĞACAK MI?

NTV Yüksek Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur, perşembe günü yağışın hava kirliliğinin de etkisi ile asit yağmuruna dönüşebileceği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. 

Abur, asit yağmuru ile ilgili iddialara, ''Çok yoğun bir sis olsaydı asit yağmuru görülebilirdi'' dedi. Yarın yağmurun başladığı ilk dakikalarda kirlerin yere ineceğini de belirten Abur, bunun canlılara zarar verecek düzeyde olmadığını belirtti.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da beklenen kar ile ilgili de görüşlerini belirten Gökhan Abur, ''İstanbul'un kışı 15 Şubat - 15 Mart'tır. Kandilli Rasathanesi'nde görev yaptım oradakı kayıtlar da bunu doğruluyor dolasıyla İstanbul'un kışı yeni başlıyor her an hava soğuyabilir'' dedi.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2 

Diyarbakır: Az bulutlu 10

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