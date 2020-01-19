Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İstanbul'a kar geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde bugün parçalı bulutlu hakim olacak. Doğu Akdeniz'de Osmaniye ve Hatay'ın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Ankara, Yozgat, Eskişehir'in doğu kesimleri, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Sivas çevrelerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 Ocak 2020 - (Pazar)

🌫️Sabah ve Gece Saatlerinde Pus ve Sis Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/P53bZybSaW — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 19, 2020

Düzce çevrelerinin yağmurlu, zamanla Karabük, Bolu ve Kastamonu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yurt genelinde denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

Haftalık Hava Tahmini

(19 - 25 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/NBiBd8Ew0N — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 18, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'a iki gün yağışlı bir hava hakim olacak. Bugün aralıklı olarak yer yer beklenen yağışlar yarın kuvvetli rüzgar ile hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek.

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre ise Perşembe ve Cuma günü Marmara Bölgesi'nda başta İstanbul olmak üzere kar yağışı bekleniyor.

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İSTANBUL 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Edirne: 6°C Parçalı ve çok bulutlu



İstanbul: 8°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu



Kırklareli: 6°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu



Kocaeli, 8°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu



Afyonkarahisar: -1°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

Denizli, 9°C Parçalı bulutlu



İzmir: 10°C Parçalı bulutlu



Manisa: 10°C Parçalı bulutlu



Adana: 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



Antalya: 16°C Parçalı bulutlu



Hatay: 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



Isparta: 4°C Parçalı bulutlu



Ankara: 2°C Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



Çankırı: 3°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



Eskişehir: 0°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



Konya: 2°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



Bolu:, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



Samsun: 9°C Parçalı ve çok bulutlu



Tokat: 5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı



Trabzon: 8°C Parçalı ve çok bulutlu



Erzurum: -5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı



Kars: -9°C Parçalı ve çok bulutlu



Şanlıurfa: 8°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

