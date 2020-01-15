Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İstanbul'da bugün sis yarın yağmur var (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre kıyı kesimlerde açık ve rüzgarsız bir hava beklenirken yarın Ege ve Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli poyraz bekleniyor. Trabzon ve Rize'de ise yerel yağışlar bekleniyor. İstanbul bugün sisli bir havaya uyandı. Yarın başlaması beklenen yağışların bölgede asit şeklinde olacağı tartışması da gündemde yer tutuyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Yarın hava nasıl olacak? İstanbul 10 günlük hava durumu hakkında merak edilenler...

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Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Meteoroloji yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

﻿Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul güne sisli ve puslu bir hava ile uyandı. İstanbul'da bugün beklenen sıcaklık 11 derece olacak.

Bugün ve bu gece bölgede pus ve sis devam edecek. Yarından itibaren artacak bulutlanma bölgeye yer yer kısa süreli yağış bırakacak. Cuma günü ise beklenen yağışlı havanın Marmara Bölgesi'nin tamamını etkisi altına alması bekleniyor. 

İSTANBUL'DA ASİTLİ YAĞMUR

İstanbul'da ise yapılan ek tahminlere göre; perşembe günü, beklenen basınç değişimiyle, bölgede etkili olacak yağışların asit yağmuruna dönüşeceği belirtiliyor. HABERE GİT

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2 

Diyarbakır: Az bulutlu 10

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