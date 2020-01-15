Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İstanbul'da bugün sis yarın yağmur var (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

15 Ocak 2020 - (Çarşamba)

🌫️Sabah ve Gece Saatlerinde Pus ve Sis Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/sRgAxCrR32 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 15, 2020

﻿Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

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Haftalık Hava Tahmini

(15 - 21 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/JSzQqd8sXE — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 14, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul güne sisli ve puslu bir hava ile uyandı. İstanbul'da bugün beklenen sıcaklık 11 derece olacak.

Bugün ve bu gece bölgede pus ve sis devam edecek. Yarından itibaren artacak bulutlanma bölgeye yer yer kısa süreli yağış bırakacak. Cuma günü ise beklenen yağışlı havanın Marmara Bölgesi'nin tamamını etkisi altına alması bekleniyor.

İSTANBUL'DA ASİTLİ YAĞMUR

İstanbul'da ise yapılan ek tahminlere göre; perşembe günü, beklenen basınç değişimiyle, bölgede etkili olacak yağışların asit yağmuruna dönüşeceği belirtiliyor. HABERE GİT

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 8



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 10



İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 15



Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu 17



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 10



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2



Diyarbakır: Az bulutlu 10