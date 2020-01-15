Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İstanbul'da bugün sis yarın yağmur var (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Meteoroloji yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
15 Ocak 2020 - (Çarşamba)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 15, 2020
🌫️Sabah ve Gece Saatlerinde Pus ve Sis Hadisesine Dikkat!
🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/sRgAxCrR32
Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.
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Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 14, 2020
(15 - 21 Ocak 2020)
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/JSzQqd8sXE
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul güne sisli ve puslu bir hava ile uyandı. İstanbul'da bugün beklenen sıcaklık 11 derece olacak.
Bugün ve bu gece bölgede pus ve sis devam edecek. Yarından itibaren artacak bulutlanma bölgeye yer yer kısa süreli yağış bırakacak. Cuma günü ise beklenen yağışlı havanın Marmara Bölgesi'nin tamamını etkisi altına alması bekleniyor.
İSTANBUL'DA ASİTLİ YAĞMUR
İstanbul'da ise yapılan ek tahminlere göre; perşembe günü, beklenen basınç değişimiyle, bölgede etkili olacak yağışların asit yağmuruna dönüşeceği belirtiliyor. HABERE GİT
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 8
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 10
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2
Diyarbakır: Az bulutlu 10