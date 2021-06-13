Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

ntv.com.tr 13.06.2021 - 11:11 | Son Güncelleme : 13.06.2021 - 11:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13-17 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 28°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 24°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İç kesimleri ile Antalya, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 30°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 27°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 24°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 23°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 24°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 24°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 23°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 27°C
Parçalı ve az bulutlu yarın parçalı çok bulutlu
SİNOP 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 31°C
Az bulutlu ve açık