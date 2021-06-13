Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 13-17 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak etkil olacak? Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu ve son dakika haberinin ayrıntıları...

ntv.com.tr 13.06.2021 - 11:11 | Son Güncelleme : 13.06.2021 - 11:14

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13-17 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE  28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 28°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 24°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İç kesimleri ile Antalya, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 30°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY  27°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 24°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 23°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 24°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 24°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 23°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 27°C
Parçalı ve az bulutlu yarın parçalı çok bulutlu

SİNOP 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 31°C
Az bulutlu ve açık

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