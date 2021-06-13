Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13-17 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR



Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA



Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 28°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 27°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 28°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA 24°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İç kesimleri ile Antalya, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 30°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 27°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA 24°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 23°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI 24°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 24°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA 23°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 27°C

Parçalı ve az bulutlu yarın parçalı çok bulutlu



SİNOP 23°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IĞDIR 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



KARS 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN 33°C

Parçalı ve az bulutlu



DİYARBAKIR 33°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 29°C

Parçalı ve az bulutlu



SİİRT 31°C

Az bulutlu ve açık