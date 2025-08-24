Meteorolojiden son dakika uyarısı: Gök gürültülü sağanak geliyor... Sele dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı verdi.

Meteorolojiden son dakika uyarısı: Gök gürültülü sağanak geliyor... Sele dikkat!

Genel Müdürlüğü'nden Doğu için uyarı geldi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...