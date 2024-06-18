Meteoroloji'den "tedbirli olun" çağrısı! Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde devam ediyor. Eskişehir'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarının 1 ila 3 derece daha artması beklenirken, meteoroloji oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Meteoroloji'den "tedbirli olun" çağrısı! Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın ise çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Bursa, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden genellikle orta; öğle saatlerinde aynı yönlerden zaman zaman saatte 30 ila 60 kilometre hızla kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

MUHTEMEL RİSKLERE KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının bazı merkezlerde 35 derece ve üzerine çıkacağı tahmin edildiğinden meteoroloji yetkilileri tarafından, ilgililerin ve vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmasının önem arz ettiği konusunda uyarı yapıldı.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 39 derece ile Sarıcakaya ilçesinde ve 38 derece ile Mihalgazi'de olması bekleniyor.

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