Meteoroloji'den 'toz bulutu' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.

İHA 05.03.2020 - 11:49 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 12:02

toztaşınımı.jpg

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ülkenin güney kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek toz taşınımı hadisesinin, yarın akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), yarın akşam ile cumartesi öğle saatleri arasında Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Bu nedenle, başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

İlişkili Haber

Hava durumu: Sıcaklık batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu: Sıcaklık batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak (Bugün hava nasıl olacak?)

İlişkili Haber

Hava durumu: Marmara'da sağanak yağış

Hava durumu: Marmara'da sağanak yağış

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...