Meteorolojiden turuncu kodlu sel uyarısı
Batı illerinde dün başlayan sağanaklar yerini, bugün özellikle Ege kıyılarında çok kuvvetli yağışa bırakacak. Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı 4 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu sel ve su baskını uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre ülkenin batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek.
Yağışların Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MGM İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyine kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Meteorolojinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı da Sakarya ve Bilecik dışında Marmara Bölgesi’nde kuvvetli; Muğla, Aydın kıyıları, İzmir’in kuzey ve güney ilçeleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in batısında çok kuvvetli sağanak beklendiği uyarısı yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleru kullanıldı.
- Meteoroloji
- Sağanak Yağış
- Hava Durumu