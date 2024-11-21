Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Antalya'nın 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil

Valilikten yapılan açıklamada, Antalya 'nın doğu kesimlerinde bugün akşam ve yarın yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 'turuncu' kodlu yağış uyarısı üzerine, Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ANTALYA İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Antalya'nın batı kıyıları ile Burdur'un güneydoğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2 yer yer 100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum oluşma riski, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.