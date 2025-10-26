Meteorolojiden uyarı: Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Meteoroloji'nin verilerine göre Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor, sel ve heyelan tehlikesi var. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise kar ve karla karışık yağmur görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusuna yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur; Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Sıcaklıkların 3-5 derece azalmasının beklendiği Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri için sel, su baskını ve heyelan uyarısı yapıldı.
MGM'nin verilerine göre yurdun kuzeybatı kesimlerinde ise pus görülecek. Meteoroloji ayrıca Marmara'nın batısı için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 22 derece.
- İstanbul 21 derece.
- Denizli 25 derece.
- İzmir 24 derece.
- Adana 28 derece.
- Ankara 18 derece.
- Samsun 19 derece.
- Malatya 23 derece.
- Diyarbakır 26 derece.
- Gaziantep 24 derece.
