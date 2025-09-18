Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 10 derece düşüyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, 18 Eylül 2025 Perşembe günü için kuvvetli rüzgar ve hava sıcaklıklarında azalma beklendiği yönünde bir uyarı yayınladı.



Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün (18.09.2025 Perşembe) gece saatleri ile yarın akşam saatleri arasında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Erzincan ve Bayburt çevrelerinde hafif, Erzurum’un Kuzey ve Doğusu ile Ardahan çevrelerinde ise orta ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.



Rüzgârın, bugün öğle saatlerinden itibaren Bayburt ve Erzincan çevrelerinde, yarın ise Erzurum’un genelinde kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Cuma (19.09.2025) ve Cumartesi (20.09.2025) günlerinde ise bölge genelinde rüzgârın batı-kuzeybatı yönlerinden orta, zaman zaman ise kuvvetli esmesi bekleniyor.



Hava sıcaklıklarında ise belirgin bir düşüş yaşanacak. Yarın (19.09.2025 Cuma) itibarıyla sıcaklıkların 6-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Ancak Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların tekrar artarak mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor.