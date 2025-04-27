Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı: Fırtına geliyor

Meteorolojiden Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın etkisinin salı günü kaybetmesi bekleniyor.

Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı: Fırtına geliyor

Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve için uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın, salı günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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