Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı: Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulundu.



Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın, salı günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

